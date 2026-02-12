Танцевальный спектакль на подземной парковке «ГЭС-2», в котором фолк-музыка соединяется с современной хореографией. Хореограф и режиссёр Ольга Цветкова в своей новой работе обращается к теме глубоких внутренних трансформаций. Парковка — это буквально место перехода, транзитное пространство. Восемь танцовщиков пребывают в режиме между ожиданием и активностью, одинаково ничем не разрешаемыми: перформеры будто пытаются сдвинуть низкий бетонный потолок над своими головами — в прямом и переносном смысле. Создадут у зрителя ощущение предела, будто время достигло своего конца.