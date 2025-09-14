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Pink Pong Party

Гончарная улица, 7/4с1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Игры
Вечеринки
Необычное

Про событие

Отличная возможность попрактиковаться в пинг понге. На веранде Powerhouse все желающие смогут поиграть в порядке живой очереди. Также в программе выступления диджеев. line up: mari_oh_mari / ilona / katya pussytronica / nastya senkevich

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