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Отличная возможность попрактиковаться в пинг понге. На веранде Powerhouse все желающие смогут поиграть в порядке живой очереди. Также в программе выступления диджеев. line up: mari_oh_mari / ilona / katya pussytronica / nastya senkevich
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