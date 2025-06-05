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Petite musique sentimentale

ДК Рассвет
Столярный переулок, 3к15

Начало:

Завершение:

1400₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное

Про событие

Музыка Эрика Сати похожа на зеркало, отражающее изменчивую, капризную и тонкую суть его самого: каждое его сочинение — почти всегда неожиданный, интригующий жест. Бoльшую часть жизни Сати проработал аккомпаниатором в кафешантанах Парижа — и одновременно был создателем удивительных камерных миров. Он предвосхитил минимализм, своими парадоксальными суждениями ставил в тупик современников и в целом наметил многие пути, по которым композиторская мысль пойдёт в XX веке. Программа, составленная Ile Theleme Ensemble, устроена подобно медленно надвигающейся на слушателя камере: от ироничных пьес, похожих на рассказанные шёпотом шутки, до симфонической драмы «Сократ» на тексты диалогов Платона, которая звучит как апология «белоснежной» античности, ясной и безмятежной. Окружают «Сократа» целый ворох «листков из альбома»: фантастический «Кинематограф», попытка изобразить в музыке монтаж, «Задумчивые ноктюрны» — ностальгия по романтизму, «Вещи, увиденные справа и слева (без очков)» — образец игрового письма.

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