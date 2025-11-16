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Песни сказочных зверей

Cаsa Picassa, ул. Бауманская д. 11 стр. 8 помещение 3

Начало:

Завершение:

1250₽
Возраст 0+
Концерты

Про событие

Благотворительный концерт от джазовых музыкантов Анны Чайковской (вокал) и Николая Добкина (фортепиано). Вместе они исполнят знакомые всем песни героев мультфильмов и кино — о дружбе, мечтах и добрых поступках. Это будет концерт, на котором одинаково интересно всем: кто-то вспомнит любимые советские мультфильмы и насладится утром, кто-то — обстоятельно познакомиться с джазом. А все вырученные за билеты средства отправятся в благотворительный фонд помощи детям «Провидение».

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