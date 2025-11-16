Благотворительный концерт от джазовых музыкантов Анны Чайковской (вокал) и Николая Добкина (фортепиано). Вместе они исполнят знакомые всем песни героев мультфильмов и кино — о дружбе, мечтах и добрых поступках. Это будет концерт, на котором одинаково интересно всем: кто-то вспомнит любимые советские мультфильмы и насладится утром, кто-то — обстоятельно познакомиться с джазом. А все вырученные за билеты средства отправятся в благотворительный фонд помощи детям «Провидение».