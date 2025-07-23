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Песни середины ночи: итальянский Ренессанс

ДК Рассвет
Столярный переулок, 3к15

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное

Про событие

Brezel ensemble представляет концерт-прогулку по Европе эпохи Возрождения. Это лаборатория композиторского поиска XVI — начала XVII века — панорама камерных жанров, в которых отрабатывались принципы контрапункта и вариационного развития. Программа охватывает время, когда вокальная монодия и basso continuo вытесняют строгую полифонию: слушатель слышит живое рождение барочного стиля, финал концерта открывает путь к ярким аффектам барокко. Именно в это время нотопечатание сделало музыку общеевропейским языком: композиторы быстро обменивались темами и приёмами, и это хорошо слышно в программе. Токкаты, ричеркары, фантазии и галлиарды звучали в аристократических салонах Рима, Парижа, Мадрида и Лондона — это интимная, камерная музыка, похожая на тихий полуночный разговор. Лютня, или лютневый дуэт, виола да гамба, клавесин сопоставлены с человеческим голосом — смена тембра даёт возможность услышать, как схожая музыка звучит в разных «акустических одеждах», подчёркивая идею вариации и отражения.

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