ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Path Of The Brutality

Свобода, Ленинградский проспект, 47с19

Начало:

Завершение:

от 900₽ до 1600₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

В рамках совместного тура под вывеской Path Of The Brutality Tour, мощнейший симбиоз двух адептов смертельного грува Traumatomy и Symphysiotomy при яростной поддержке FBC обрушится на Москву многотонной плитой. TRAUMATOMY (г. Челябинск) — Slamming Brutal Death SYMPHYSIOTOMY (г. Абакан) — Brutal Death FBC (г. Ступино) — Slamming Beatdown

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Тренинг самовыражения «(М)Не смешно»
Популярное
Выбор редакции
Тренинг самовыражения «(М)Не смешно»

990₽

Московское чаепитие с Заблудшими в отеле «Националь»
Московское чаепитие с Заблудшими в отеле «Националь»

6300₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста