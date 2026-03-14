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В рамках совместного тура под вывеской Path Of The Brutality Tour, мощнейший симбиоз двух адептов смертельного грува Traumatomy и Symphysiotomy при яростной поддержке FBC обрушится на Москву многотонной плитой. TRAUMATOMY (г. Челябинск) — Slamming Brutal Death SYMPHYSIOTOMY (г. Абакан) — Brutal Death FBC (г. Ступино) — Slamming Beatdown
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