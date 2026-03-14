В рамках совместного тура под вывеской Path Of The Brutality Tour, мощнейший симбиоз двух адептов смертельного грува Traumatomy и Symphysiotomy при яростной поддержке FBC обрушится на Москву многотонной плитой. TRAUMATOMY (г. Челябинск) — Slamming Brutal Death SYMPHYSIOTOMY (г. Абакан) — Brutal Death FBC (г. Ступино) — Slamming Beatdown