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Парижские вечера. Концерт классической музыки в старинном особняке

Музей шахмат Российской шахматной федерации, Гоголевский бульвар, 14

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Завершение:

от 2900₽ до 4500₽
Возраст 6+
Концерты
Необычное

Про событие

Погрузись в атмосферу утончённой эпохи 19 века. В старинном особняке баронессы фон Мекк прозвучат шедевры французских гениев: Бизе, Оффенбаха, Дебюсси, Сати и других композиторов. Мелодии, которые унесут тебя в мир изысканных балов, вечерних прогулок по изумрудным садам и светских встреч, прозвучат в исполнении струнного квартета GLORIA, который передаст всю красоту и глубину французской классики. Программа вечера: 1. Клод Дебюсси — Прелюдия «Девушка с волосами цвета льна» 2. Клод Дебюсси — «Кукольный кэк-уок» 3. Жак Оффенбах — «Галоп» 4. Лео Делиб — Дуэт цветов из оперы «Лакме» 5. Клод Дебюсси — Арабеска 6. Клод Дебюсси — Прелюдия «Лунный свет» 7. Жорж Бизе — Музыкальный антракт из оперы «Кармен» 8. Жорж Бизе — Хабанера из оперы «Кармен» 9. Эрик Сати — «Gymnopedie No. 1» 10. Эрик Сати — «Gnossienne No. 1» 11. Габриэль Форе — «Павана» 12. Камиль Сен-Санс — «Лебедь» 13. Камиль Сен-Санс — «Аквариум» 14. Модест Мусоргский — «Картинки с выставки» (оркестровка Мориса Равеля). «Прогулка» 15. Камиль Сен-Санс — «Пляска смерти» Сбор гостей в 18:30, начало в 19:30.

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