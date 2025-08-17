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Парфюмерная вечеринка по Ведьмаку

Выручайная: авторская чайная
Басманный тупик, 10/12

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 2200₽
Возраст 16+
Вечеринки
Необычное
Фестивали

Про событие

Приветственный туманный лимонад или бокал шампанского, вкусный стол, памятные подарки. Презентация духов по «Ведьмаку», а также мини-маркет с косметикой и парфюмерией Jujube Cat по приятной стоимости. В программе: — С 15:00 до 18:00 можно поучаствовать в парфюмерном баре. Ты сможешь смешать аромат по любимому персонажу «Ведьмака» или свою версию «Йеннефер». Участие 1000 руб. за 8 мл. — 17:00, конкурс костюмов и лотерея. — 18:00, играет арт-группа «Добряки»: симбиоз разножанровой музыки, авторских текстов, актёрского и ораторского мастерства. — 20:00, встречай медивал-фолк менестрелей Огни Новиграда. Окунись в атмосферу старого мира, средневековой таверны и сказки. И послушай легенды о Ведьмаке и его невероятных приключениях. — 21:30, участники торжественно зажгут бенгальские огоньки и завершат праздник в 22:00. Приходи, а то Хозяйки утащат!

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