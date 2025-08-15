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Вечеринка-фест с отборным диким панком и нойз-роком. Жар, бред, бессонница, тягостные дни и томительно долгие ночи — всё это канет в небытие, растворившись в коллективном делирии. Цифровая эра закончится и наступит новый мезозой. В лайнапе: МРАЗЬ / ШТАЗИ / ДИКИЙ МИР / NADA! / BORNING MASHIAH
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