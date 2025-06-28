Этот день ждут из года в год все столичные тусовщики , любители панк-музыки и жаждущие приключений позитивные пиплы. В 26-ой раз панк-корабль собирает лучшие панк группы России и Европы. После того как ты побывал на одном из таких заплывов, ты будешь ждать и ждать его снова. Страдать в муках и спрашивать у всех: «Когда же следующий?». Только звездные банды, мощный аппарат и киловатты звука Москва-река, как на ладони. Рубят: Plush Fish — Самая главная СКА-скейт банда страны, которую практически невозможно выцепить в родной России. Парни покорили 17-ть европейских стран с гастролями, выступали на Олимпийских играх в Сочи и разогревали огромное количества панк-имён из-за рубежа. 25 год на сцене. 5 альбомов. Коля Маню — Культовый отечественный рагга-мафин и главный батман. Punchers — Наследники реггей саунда образца 1969 года несут в мир со сцены децибелы и киловатты харизмы, брутальности и неопределенное количество безумия. Выступления The Punchers пропитаны жесткой первобытной энергетикой, скорее схожей по своей подаче с панк-роком, чем с песенками про Вавилон. No peace, no love, just pure aggro sounds! Также на корабле будет функционировать супербюджетный бар. Количество билетов ограничено и билет можно будет купить только в предварительной продаже.