Первый творческий сольный вечер проекта Таи Пальцевой. Тебя ждет атмосфера квартирника в уютном светлом лофте, выставка картин Таи, кофе и чай с печеньем и небольшой дроп нового мерча. В финале вечера ты услышишь от Таи все песни Пальцева Экспириенс. Уютно посидишь, пообщаешься и попоёшь в акустическом формате.