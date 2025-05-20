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Концерты
Про событие
Первый творческий сольный вечер проекта Таи Пальцевой. Тебя ждет атмосфера квартирника в уютном светлом лофте, выставка картин Таи, кофе и чай с печеньем и небольшой дроп нового мерча. В финале вечера ты услышишь от Таи все песни Пальцева Экспириенс. Уютно посидишь, пообщаешься и попоёшь в акустическом формате.
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