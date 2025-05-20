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Пальцева Экспириенс. Квартирник

Эгон Шиле, Бауманская улица, 11с8

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Первый творческий сольный вечер проекта Таи Пальцевой. Тебя ждет атмосфера квартирника в уютном светлом лофте, выставка картин Таи, кофе и чай с печеньем и небольшой дроп нового мерча. В финале вечера ты услышишь от Таи все песни Пальцева Экспириенс. Уютно посидишь, пообщаешься и попоёшь в акустическом формате.

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