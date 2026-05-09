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Палестра №11

Чистопрудный бульвар, 25

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Выставки
Необычное
Фестивали

Про событие

Поэты и публика, скоро первая встреча нового сезона «палестры» — поэтического соревнования с аристократическими правилами и демократическими наградами. Призовой фонд — 10к русских рублей (для поэта с наибольшим кол-вом баллов) + сольник в лахесис (для поэта с наименьшим). Правила: https://telegra.ph/Pravila-Palestry-05-07 Отправь 2-3 стихотворения в тг https://t.me/cyaaghnik и ожидай приглашения в лс. Ну, или просто приходи послушать. Вход свободный, по регистрации.

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