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Поэты и публика, скоро первая встреча нового сезона «палестры» — поэтического соревнования с аристократическими правилами и демократическими наградами. Призовой фонд — 10к русских рублей (для поэта с наибольшим кол-вом баллов) + сольник в лахесис (для поэта с наименьшим). Правила: https://telegra.ph/Pravila-Palestry-05-07 Отправь 2-3 стихотворения в тг https://t.me/cyaaghnik и ожидай приглашения в лс. Ну, или просто приходи послушать. Вход свободный, по регистрации.
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