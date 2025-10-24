Гости фудмолла «Три вокзала. Депо» взойдут на борт белоснежного лайнера, чтобы отправиться в головокружительный круиз навстречу роскоши и шику. В это путешествие их сопроводят безукоризненные артисты Ozma Performance Show. В этом рейсе вокруг света путешественников ждут пластичные и грациозные танцы, чувственная музыка и потрясающие визуальные образы. Ты увидишь роскошные номера и эпатажных исполнителей в элегантных костюмах. Под чарующие музыкальные композиции они создадут атмосферу красоты и великолепия, сочетая в своём шоу классику и современность, реальность и фантазию. Артисты поведают зрителю множество интересных историй со всех уголков мира искусства, которые будут рассказаны с помощью преображений и танцев. Наслаждайся изяществом хореографии и завораживающей эстетикой движений на Ozma Performance Show. Не пропусти свой вылет.