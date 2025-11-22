Музыка, что приковывала весь мир к экранам! На крытой панорамной крыше в игре оркестра оживут саундтреки из «Звёздных войн», «Матрицы», «Шерлока», «Игры престолов», «Реквиема по мечте» и других легендарных кинолент. Мощная премьера Roofevents & Imperia Music Band, электро-звучание, атмосферный бар и вид на закатную Москву. Это не просто концерт — это вечер, где кино оживает в каждой ноте. Не смотри — почувствуй!