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[отменено] От «Игра престолов» до «Миссия невыполнима»

Крыша универмага Цветной, Цветной б-р, 15, стр. 1

Начало:

Завершение:

от 2900₽ до 6500₽
Возраст 12+
Концерты
Необычное

Про событие

Музыка, что приковывала весь мир к экранам! На крытой панорамной крыше в игре оркестра оживут саундтреки из «Звёздных войн», «Матрицы», «Шерлока», «Игры престолов», «Реквиема по мечте» и других легендарных кинолент. Мощная премьера Roofevents & Imperia Music Band, электро-звучание, атмосферный бар и вид на закатную Москву. Это не просто концерт — это вечер, где кино оживает в каждой ноте. Не смотри — почувствуй!

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