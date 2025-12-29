Встреча, где переплетаются нити истории, живописи и музыки. Особый подарок для гостей: на протяжении всего вечера будет звучать живая музыка в исполнении профессионального пианиста Миссис Россия, Людмилы Воедовиной. Прозвучат самые красивые фрагменты из партитуры «Щелкунчика»: — Волшебный «Танец Феи Драже», — Величественный «Вальс цветов», — Завораживающий «Арабский танец», — И другие музыкальные жемчужины балета. Участники начнут путешествие в сияющих залах итальянских палаццо эпохи Ренессанса, где рождался балет как изысканное придворное развлечение. Проследят становление классического танца при дворе Людовика XIV, узнают о появлении танца на пуантах в эпоху Романтизма и революционных «Русских сезонах» Дягилева. Балет глазами художников: Проследишь, как менялось восприятие танца в изобразительном искусстве — от поэтичных закулисных зарисовок Дега до смелых современных интерпретаций. Увидишь удивительные работы театральных художников — сказочные миры Бакста, изысканные эскизы Бенуа и психологическую глубину Сендака. Феномен «Щелкунчика»: от провала к триумфу: — Почему первая постановка 1892 года не была понята современниками. — О гениальном творческом союзе композитора Чайковского и хореографа Петипа. — Как «Щелкунчик» покорил Америку и стал рождественской традицией. — Почему история о девочке Мари и заколдованном принце так созвучна новогоднему настроению. Что ожидает гостей: — Увлекательный рассказ о связи балета и изобразительного искусства. — Анализ ключевых произведений и художественных приемов. — История костюма и сценографии от эскиза до сцены. — Живое музыкальное сопровождение фрагментов из «Щелкунчика». — Новогодняя атмосфера и вдохновение для творчества. — Ответы на вопросы и неформальное общение.