Летний вечер, музыка, мясо. Что ещё нужно для счастья? Возможно, открытое интервью с Ксенией Собчак?;) Тёплая вечеринка на грани медиа и гриля — здесь будут жарить мясо, говорить по?делу и слушать живую музыку. Первая волна артистов: Мальбэк и Сюзанна, Минаева, Розалия и Липелис