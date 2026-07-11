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Осторожно: Шашлыки
Самокатная улица, 4с11
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от 3500₽ до 6000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное
Еда
Про событие
Летний вечер, музыка, мясо. Что ещё нужно для счастья? Возможно, открытое интервью с Ксенией Собчак?;) Тёплая вечеринка на грани медиа и гриля — здесь будут жарить мясо, говорить по?делу и слушать живую музыку. Первая волна артистов: Мальбэк и Сюзанна, Минаева, Розалия и Липелис
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