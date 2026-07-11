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Осторожно: Шашлыки

ДК «Альфа Кристалл»
Самокатная улица, 4с11

Начало:

Завершение:

от 3500₽ до 6000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное
Еда

Про событие

Летний вечер, музыка, мясо. Что ещё нужно для счастья? Возможно, открытое интервью с Ксенией Собчак?;) Тёплая вечеринка на грани медиа и гриля — здесь будут жарить мясо, говорить по?делу и слушать живую музыку. Первая волна артистов: Мальбэк и Сюзанна, Минаева, Розалия и Липелис

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