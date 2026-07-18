ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Оставайся допоздна (Stay Late)

Soma, Петровский бульвар, 14

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 21+
Вечеринки

Про событие

Погружение в мир хаус-музыки. За атмосферу отвечает резидент Nastya Mira: она собрала лайнап, где каждый музыкант раскроет собственное звучание и поделится своим прочтением жанра. Играют: Egor Holkin — бессменный резидент «Симача», а ныне арт-директор. Dasha Mayer — диджей, селектор и основатель музыкальной платформы «Пупсик Радио». Digital Ivan — московский диджей и электронный продюсер, релизы на Toy Tonics, Pusic Records и Nervous. Lost.Act — российский продюсер в жанрах house и tech house с дискографией на международных лейблах. На входе фейсконтроль и дресс-код.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Lucky Day: летний финал
Lucky Day: летний финал

от 1500₽

Квартирник «Заблудшие в Голливуде»
Популярное
Квартирник «Заблудшие в Голливуде»

13000₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

2400₽

Вампирская вечеринка
Вампирская вечеринка

Бесплатно

Асайлум Москва х Баррель23 Дубай
Асайлум Москва х Баррель23 Дубай
c
по

от 3200₽

Фандомная Ночь(Fandom Night)
Выбор редакции
Фандомная Ночь(Fandom Night)

от 1400₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста