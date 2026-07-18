Погружение в мир хаус-музыки. За атмосферу отвечает резидент Nastya Mira: она собрала лайнап, где каждый музыкант раскроет собственное звучание и поделится своим прочтением жанра. Играют: Egor Holkin — бессменный резидент «Симача», а ныне арт-директор. Dasha Mayer — диджей, селектор и основатель музыкальной платформы «Пупсик Радио». Digital Ivan — московский диджей и электронный продюсер, релизы на Toy Tonics, Pusic Records и Nervous. Lost.Act — российский продюсер в жанрах house и tech house с дискографией на международных лейблах. На входе фейсконтроль и дресс-код.