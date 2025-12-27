Интересный StandUp вечер с комиками с телевизионных проектов. Что такое Open Mic? Всё просто — это открытый микрофон, где комики проверяют свой свеж написанный материал. Занизь свои ожидания и просто получай удовольствие на концерте. Ты сможешь увидеть много разных и интересных комиков со своей историей. Они рассказывают и делятся своей болью с тобой. У кого-то могут быть даже схожие с тобой проблемы, которые тронут тебя в самое сердечко. Самая главная награда за хорошую шутку — это твой смех. Состав может быть разный. Входные билеты не привязаны к конкретному столику или месту, но команда клуба StandUp Brothers комфортно разместит тебя в порядке очереди. Стоимость еды и напитков оплачивается отдельно и не входит в стоимость билета.