ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Опытные комики с проверенными шутками

Crush, Садовая-Самотёчная улица, 13с1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Стендап

Про событие

В эту пятницу выступят комики и звезды комедии с проектов: Стендап на ТНТ, Стендап Андерграунд, Стендап Клуб на Трубной, Женский стендап на ТНТ и других популярных шоу. В прошлые разы выступали: Сергей Орлов, Ян Зубков, Артем Винокур, Дима Гаврилов, Вася Медведев и другие крутые комики. Начало: в 19:30 (сбор с 19:00) Вход: регистрация + любая сумма на входе

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Супер проверка материалов
Супер проверка материалов

от 600₽

Комики с ТНТ с новыми шутками
Комики с ТНТ с новыми шутками

от 699₽

Шоу «ПоколениЯ»
Шоу «ПоколениЯ»

от 190₽

Найка Казиева. Настя Веневитина
Найка Казиева. Настя Веневитина

2150₽

Женский Стендап + Джаз
Женский Стендап + Джаз

от 1590₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста