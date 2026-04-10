В эту пятницу выступят комики и звезды комедии с проектов: Стендап на ТНТ, Стендап Андерграунд, Стендап Клуб на Трубной, Женский стендап на ТНТ и других популярных шоу. В прошлые разы выступали: Сергей Орлов, Ян Зубков, Артем Винокур, Дима Гаврилов, Вася Медведев и другие крутые комики. Начало: в 19:30 (сбор с 19:00) Вход: регистрация + любая сумма на входе