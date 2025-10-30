Возраст 18+
Стендап
Про событие
Опытные комики, которых вы видели в Стендапе на ТНТ, Женском стендапе, Medium Quality и LABELCOM, выступят с новой программой — свежие и проверенные шутки,атмосфера без цензуры. Ведущий вечера Илья Стрелков - Open Mic VK, Money Mic VK,шоу Комьюнити Всем гостям — фирменная настойка от бара бесплатно!
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