Опытные комики, которых вы видели в Стендапе на ТНТ, Женском стендапе, проектах Medium Quality и LABELCOM, приготовили для вас новую программу — свежие шутки, проверенный юмор и полное отсутствие цензуры. Ведущий Артём Коваль – трехкратный участник «60 секунд» ,Стендап ТНТ International, победитель Стендап Хрустим и др.