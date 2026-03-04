Возраст 18+
Стендап
Про событие
Комики из Стендапа на ТНТ, Женского стендапа, Medium Quality, LABELCOM и другие выступят для тебя с новым и уже проверенным материалом Море смеха в уютной атмосфере, где вкусное пиво льётся рекой, а кухня добавляет кайфа. Ведущий: Илья Стрелков (Open Mic, Money Mic все сезоны VK Video, Шоу "Комьюнити" и др. шоу Medium Quality) Сбор гостей в 19:30, начало в 20:00. С собой нужно будет взять паспорт.
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