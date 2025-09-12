Возраст 18+
Стендап
Про событие
Для тебя выступят опытные комики, которых ты мог видеть в Стендапе на ТНТ, Женском стендапе, Проектах Medium Quality и LABELCOM. Комики расскажут самые свежие и уже проверенные шутки. Ведущая вечера - Влада Макаренкова (Битва за время 1 сезон, Шоу "Комьюнити", Стендап рулетка ТНТ)
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