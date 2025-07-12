В этот вечер с убойным материалом выступят только опытные комики с ТВ и YouTube проектов: Открытый микрофон на ТНТ Comedy Battle Outside Stand Up Stand Up на ТНТ Женский стендап на ТНТ Гостей ждёт меню от шефа, комедия и душевная атмосфера. Сбор гостей начинается за час до начала мероприятия. Рассадка осуществляется по мере прихода гостей.