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Опытные комики

улица Новый Арбат, 15

Начало:

Завершение:

650₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

В этот вечер с убойным материалом выступят только опытные комики с ТВ и YouTube проектов: Открытый микрофон на ТНТ Comedy Battle Outside Stand Up Stand Up на ТНТ Женский стендап на ТНТ Гостей ждёт меню от шефа, комедия и душевная атмосфера. Сбор гостей начинается за час до начала мероприятия. Рассадка осуществляется по мере прихода гостей.

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