Возраст 18+
Стендап
Про событие
Для тебя выступят комики, которых вы могли видеть в TV и интернет проектах, таких как - Стендап на ТНТ, Женский стендап или проектов Medium Quality и LABELCOM. Они расскажут самые свежие и уже проверенные шутки! Ведущий вечера — Тёма Коваль (Стендап на ТНТ Беларусь). Сбор гостей с 19:30. Не забудьте взять с собой документы.
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