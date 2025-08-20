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Опытные комики

Punk Fiction
Ольховская ул., 14/1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Для тебя выступят комики, которых вы могли видеть в TV и интернет проектах, таких как - Стендап на ТНТ, Женский стендап или проектов Medium Quality и LABELCOM. Они расскажут самые свежие и уже проверенные шутки! Ведущий вечера — Тёма Коваль (Стендап на ТНТ Беларусь). Сбор гостей с 19:30. Не забудьте взять с собой документы.

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