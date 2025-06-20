Для тебя выступят комики разной опытности, в том числе из Стендапа на ТНТ, Женского стендапа, Проектов Medium Quality и LABELCOM. Они расскажут самые свежие и уже проверенные шутки! Ведущий вечера — Илья Стрелков (Open mic VK и Money Mic VK 1 и 2 сезон)