Представь вечер, где ты заходишь в зал, а на сцене — люди, для которых шутить так же естественно, как тебе прокрастинировать. Это стендап, где выступают опытные комики: прожжённые, проверенные временем и сотнями залов, те, кто умеет разгонять смех даже у самых суровых лиц. Они знают, где ты улыбнёшься, а где — хрипнешь от смеха. Они видели всё: неловкие свидания, странных соседей, бесконечные переписки и твои попытки «начать новую жизнь с понедельника». И теперь превращают всё это в шутки, от которых ты выдыхаешь: «Ну да, это прям про меня».