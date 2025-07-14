Возраст 18+
Стендап
Про событие
В этот вечер с убойным материалом выступят только опытные комики с ТВ и YouTube проектов: Открытый микрофон на ТНТ Comedy Battle Outside Stand Up Stand Up на ТНТ Женский стендап на ТНТ Гостей ждёт меню от шефа, комедия и душевная атмосфера. Сбор гостей начинается за час до начала мероприятия. Рассадка осуществляется по мере прихода гостей.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи