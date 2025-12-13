Вечеринка и презентация коллаборации Omanko с Альфа-Банком в «Альфа Кристалле». Гости смогут первыми сделать гравировку карт с дизайнами Omanko или получить новую карту. В лайнапе OG BUDA (live) / GUCCI KALE / ROZHOK3D / SALAME / NICK VSN / SEVADA / MASHKOV.