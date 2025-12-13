Omanko х Диско клуб: No money
Самокатная улица, 4с11
Начало:
Завершение:
от 2000₽ до 3000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное
Про событие
Вечеринка и презентация коллаборации Omanko с Альфа-Банком в «Альфа Кристалле». Гости смогут первыми сделать гравировку карт с дизайнами Omanko или получить новую карту. В лайнапе OG BUDA (live) / GUCCI KALE / ROZHOK3D / SALAME / NICK VSN / SEVADA / MASHKOV.
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