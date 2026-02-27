Ольга Егорчева — Резидент «StandUp» на ТНТ, Победительница 7 сезона «Открытый Микрофон» на ТНТ. Слушать Ольгу Егорчеву — это как обсуждать бывших с подругой: сначала ржёшь, потом делаешь выводы, потом снова ржёшь. Женский стендап без нытья и розовых соплей. Только чистый юмор, который зайдёт и парням, и девушкам. Для гостей работает коктейль-бар, а также ресторан европейской и русской кухни с авторской подачей. Чтобы избежать задержек по заказам рекомендуется приходить к сбору гостей. Это время идеально подходит для того, чтобы насладиться атмосферой мероприятия, пообщаться с друзьями и зарядиться позитивными эмоциями перед началом шоу. Сбор гостей за час до начала программы На входе потребуется паспорт.