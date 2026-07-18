Квинтэссенция электронной музыки, света и атмосферы города, в котором хочется забыть о времени. За пультом — проверенные мастера электронной сцены и яркие молодые артисты, способные удивлять и находить путь к сердцу даже самого искушённого меломана. Monoplay Agata & Vlad Che Sander Zhukov Ogannes Lebron Sofi Meyer