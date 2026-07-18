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Один корпус (Corpus One)

Pods, улица Грузинский Вал, 11с3

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Завершение:

от 1000₽ до 2400₽
Возраст 21+
Вечеринки

Про событие

Квинтэссенция электронной музыки, света и атмосферы города, в котором хочется забыть о времени. За пультом — проверенные мастера электронной сцены и яркие молодые артисты, способные удивлять и находить путь к сердцу даже самого искушённого меломана. Monoplay Agata & Vlad Che Sander Zhukov Ogannes Lebron Sofi Meyer

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