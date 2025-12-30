Предновогодний концерт Imperialis Orchestra на тёплой крыше «Крым» в центре Москвы. Тебя ждёт праздничный синтез мировых и рождественских хитов в симфоническом звучании: оркестр играет без нот, классические музыканты предстают как поп-звёзды, а крыша превращается в большой танцпол. В программе — бессмертные композиции Abba, Billie Eilish, Perry Como, Natalia Oreiro, Michael Jackson, Linkin Park, Metallica, рождественские саундтреки и многое другое. Уютный танцевальный вечер на утеплённой крыше с панорамным видом, баром, кухней и дружеской атмосферой создаёт идеальное настроение перед Новым годом. Сбор гостей с 18:30. Начало концерта в 19:30.