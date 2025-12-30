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Новый год наоборот. Мировые и Рождественские хиты в симфоническом звучании

Крыша «Крым», Болотная набережная, 3с1

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Завершение:

от 2400₽ до 7000₽
Возраст 0+
Концерты

Про событие

Предновогодний концерт Imperialis Orchestra на тёплой крыше «Крым» в центре Москвы. Тебя ждёт праздничный синтез мировых и рождественских хитов в симфоническом звучании: оркестр играет без нот, классические музыканты предстают как поп-звёзды, а крыша превращается в большой танцпол. В программе — бессмертные композиции Abba, Billie Eilish, Perry Como, Natalia Oreiro, Michael Jackson, Linkin Park, Metallica, рождественские саундтреки и многое другое. Уютный танцевальный вечер на утеплённой крыше с панорамным видом, баром, кухней и дружеской атмосферой создаёт идеальное настроение перед Новым годом. Сбор гостей с 18:30. Начало концерта в 19:30.

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