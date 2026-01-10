Путешествие сквозь века и блеск драгоценностей. Узнай, какие украшения дарили на важные события древние правители, и найди вдохновение для своего самого стильного праздничного образа. Этим вечером тебя ждёт встреча с миром ювелирных изделий и 3-мя экземплярами вина. Что узнаешь: — Какие золотые амулеты дарили в Древнем Египте, желая благополучия в новом году — Как барочный жемчуг стал символом власти и главным украшением королевских рождественских балов — Снежинки и звёзды в ювелирном искусстве: как мастера эпох Ар-Нуво и Ар-Деко воплощали в брошах и подвесках зимнюю магию, создавая прообраз самых изысканных новогодних украшений — Какие драгоценности дарили русские императоры и голливудские звёзды на Рождество: разберёшь самые романтичные и скандальные подарки. Ты узнаешь, почему яйцо Фаберже «Курочка» стало образцом романтики, а жемчужина «Перигрина» от Ричарда Бёртона — эталоном голливудской страсти. — Когда обручальные кольца стали надевать на безымянный палец и почему это самый желанный новогодний подарок — Как родился легендарный Cartier и какие его творения стали символом праздничной роскоши. Дресс-код: вечерний шик, приветствуется. За самые яркие образы по-традиции подарок-комплимент от организаторов. Лекция пройдёт в необычном ресторане-галерее «Signature art», в самом сердце столицы. Здесь ты также сможешь пройтись по интересной выставке картин, почувствовать дух легендарной высотки и вдохновение ART пространства.