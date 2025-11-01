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Новая хонтология. От Мутабора до консерватории

ДК Рассвет
Столярный переулок, 3к15

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное

Про событие

Hauntology Lab — лаборатория для композиторов любых жанров и направлений, вне зависимости от уровня их теоретической подготовки. Сонграйтеры, академические, инди- и рок-музыканты, саунд-продюсеры и артисты создали пьесы для ансамбля Hauntology под руководством тьюторов Рамазана Юнусова, Игната Красикова и Дмитрия Мазурова. На этом концерте они покажут то, что получилось. Это композиторская музыка не композиторов, точнее — тех, кого композиторами обычно не называют. На концерте прозвучат романс на стихи Бунина, колыбельная от индисонграйтера, лоу-фай трек от spoken word артиста и саунд-продюсера, академическая музыка выпускницы Moscow Music School, экспериментальный опус Сергея Полтавского на основе фольклора Архангельской области, а также музыка преподавателей лаборатории — Дмитрия Мазурова, Игната Красикова, Рамазана Юнусова и Ника Завриева aka Ambidextrous.

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