Hauntology Lab — лаборатория для композиторов любых жанров и направлений, вне зависимости от уровня их теоретической подготовки. Сонграйтеры, академические, инди- и рок-музыканты, саунд-продюсеры и артисты создали пьесы для ансамбля Hauntology под руководством тьюторов Рамазана Юнусова, Игната Красикова и Дмитрия Мазурова. На этом концерте они покажут то, что получилось. Это композиторская музыка не композиторов, точнее — тех, кого композиторами обычно не называют. На концерте прозвучат романс на стихи Бунина, колыбельная от индисонграйтера, лоу-фай трек от spoken word артиста и саунд-продюсера, академическая музыка выпускницы Moscow Music School, экспериментальный опус Сергея Полтавского на основе фольклора Архангельской области, а также музыка преподавателей лаборатории — Дмитрия Мазурова, Игната Красикова, Рамазана Юнусова и Ника Завриева aka Ambidextrous.