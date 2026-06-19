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Ночной Открытый Микрофон

Comedy34, улица Сретенка, 34/1с1

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Проверка материала лучших телевизионных комиков. Ты услышишь телевизионных комиков, которых ты мог увидеть в таких проектах, как Стендап на ТНТ, Прожарка (Roast Battle) от Labelcom, ЧБД, Внешний Стендап (Outside Stand Up), Камеди Баттл на ТНТ, Открытый микрофон на ТНТ и многие другие проекты. Состав всегда разный. Сбор гостей за 30 минут до начала мероприятия. Посадка осуществляется сотрудниками клуба.

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