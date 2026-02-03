Ночь перед рассветом. Шнитке, Кейдж, Сильвестров
Столярный переулок, 3к15
Начало:
Завершение:
2000₽
Возраст 12+
Концерты
Необычное
Про событие
Программа, выстроенная как звуковой спектакль о ночи — о сгущающемся мраке, сновидческих встречах и открытиях и, конечно, об ожидании рассвета. Лена Ревич: «Программа включает в себя произведения композиторов-романтиков, постромантиков, мистиков, модернистов, импрессионистов, а также электронику. Ночь — время не только темноты, но и мечтаний, фантазии, снов, иногда ночью человека посещают удивительно странные идеи, видения и призраки. Но всё же любая ночь заканчивается рассветом. Правда, рассвет может тоже случиться необычный».
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