Программа, выстроенная как звуковой спектакль о ночи — о сгущающемся мраке, сновидческих встречах и открытиях и, конечно, об ожидании рассвета. Лена Ревич: «Программа включает в себя произведения композиторов-романтиков, постромантиков, мистиков, модернистов, импрессионистов, а также электронику. Ночь — время не только темноты, но и мечтаний, фантазии, снов, иногда ночью человека посещают удивительно странные идеи, видения и призраки. Но всё же любая ночь заканчивается рассветом. Правда, рассвет может тоже случиться необычный».