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Ночь перед рассветом. Шнитке, Кейдж, Сильвестров

ДК Рассвет
Столярный переулок, 3к15

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное

Про событие

Скрипачка Лена Ревич и пианист Михаил Дубов представляют программу, выстроенную как звуковой спектакль о ночи — о сгущающемся мраке, сновидческих встречах и открытиях и, конечно, об ожидании рассвета. Лена Ревич: «Программа включает в себя произведения композиторов-романтиков, постромантиков, мистиков, модернистов, импрессионистов, а также электронику. Ночь — время не только темноты, но и мечтаний, фантазии, снов, иногда ночью человека посещают удивительно странные идеи, видения и призраки. Но все же любая ночь заканчивается рассветом. Правда, рассвет может тоже случиться необычный».

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