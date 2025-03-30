30 марта группа «Освобождение» выступит в лайве с программой «Ниппонимание» в акустическом формате с флейтой в двух отделениях. Впервые группа прозвучит в новом проявлении — вокал, гитара, перкуссия, флейта, оставив неизменным жанр музыки — лирик-дхарма-рок. Такое акустическое звучание раскроет песни с ещё неизведанной стороны и подарит новые эмоции. Тепло, близко, душевно, как будто квартирник у тебя дома. Камерная атмосфера, 60 гостей — каждый звук, каждая строчка — в сердце. Полное погружение в музыку и стихи — изыск только для ценителей! «Ниппонимание» — попытка осмысления происходящего сквозь призму дзен-буддизма в нотах и словах. Новые песни из цикла вдохновлены путешествиями в Хиросиму, Киото и Токио. Также прозвучат старые-добрые-любимые хиты Саши Владыки, лидера рок-группы «Освобождение».