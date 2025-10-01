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Николай Льговский, Виктория Яровая. Гонгомания

ДК Рассвет
Столярный переулок, 3к15

Начало:

Завершение:

от 1900₽ до 2500₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное

Про событие

Вечер абсолютно прекрасного звука. Николай Льговский и Виктория Яровая, лидеры российской звукотерапии, стоявшие в России у истоков столь популярных сейчас звуковых практик, представляют в ДК Рассвет концерт-медитацию. «Гонгомании» — это тысячи гонг-медитаций, десятки фестивалей в России, сотни учеников. Как и прежде, их звуковые практики направлены не только на распространение абсолютно прекрасного звука, но и на сохранение ментального здоровья всех, кого звук достигает. Самое привлекательное в таких концертах — необычные звуковые ощущения. Волны низкозвучащих гонгов и колоколов, заполняя все пространство зала, не только слышны, но и ощущаются внутри тела. Специально продуманное расположение инструментов в зале позволяет всем слушателям поймать эти ощущения. На вечере в ДК Рассвет услышишь огромный набор больших гонгов, бронзовых плоских колоколов-бил, метровых бубнов и других экзотических ударных инструментов.

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