Вечер абсолютно прекрасного звука. Николай Льговский и Виктория Яровая, лидеры российской звукотерапии, стоявшие в России у истоков столь популярных сейчас звуковых практик, представляют в ДК Рассвет концерт-медитацию. «Гонгомании» — это тысячи гонг-медитаций, десятки фестивалей в России, сотни учеников. Как и прежде, их звуковые практики направлены не только на распространение абсолютно прекрасного звука, но и на сохранение ментального здоровья всех, кого звук достигает. Самое привлекательное в таких концертах — необычные звуковые ощущения. Волны низкозвучащих гонгов и колоколов, заполняя все пространство зала, не только слышны, но и ощущаются внутри тела. Специально продуманное расположение инструментов в зале позволяет всем слушателям поймать эти ощущения. На вечере в ДК Рассвет услышишь огромный набор больших гонгов, бронзовых плоских колоколов-бил, метровых бубнов и других экзотических ударных инструментов.