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Nikita Kamenskiy | Fissures

Красная площадь, 3. ГУМ, 1 линия, 2 этаж.

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Бесплатно
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Впервые в Bet Boom Доме Динамо — музыкант и продюсер Nikita Kamenskiy с презентаций своего нового альбома «Fissures». «Fissures» — это громкое высказывание, которое обошлось без слов, ритма и чётких форм: только чистые состояния на языке эмбиента. 28 февраля 19:00 — вход, 20:00 — начало концерта. Вход бесплатный, по регистрации. Место: ГУМ, 1 линия. Вход на углу Красной площади и Никольской улицы через «Динамо СТОр». В случае возникновения вопросов по мероприятию звони на указанный номер телефона.

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