Впервые в Bet Boom Доме Динамо — музыкант и продюсер Nikita Kamenskiy с презентаций своего нового альбома «Fissures». «Fissures» — это громкое высказывание, которое обошлось без слов, ритма и чётких форм: только чистые состояния на языке эмбиента. 28 февраля 19:00 — вход, 20:00 — начало концерта. Вход бесплатный, по регистрации. Место: ГУМ, 1 линия. Вход на углу Красной площади и Никольской улицы через «Динамо СТОр». В случае возникновения вопросов по мероприятию звони на указанный номер телефона.