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Неоклассика: Кинолето

1-й Красногвардейский проезд, 21с2, смотровая площадка

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Завершение:

от 1000₽ до 2000₽
Возраст 0+
Концерты
Необычное

Про событие

Представь вечер, когда музыка и, кажется, бесконечная высота соединяются в одном событии. На смотровой площадке башни Око, 354 метра над Москвой, среди облаков и бескрайнего неба, ты сможешь насладиться нежными летними мелодиями Людовико Эйнауди, Макса Рихтера, Оулавюра Арнальдса, Дзё Хисаиси и других великих композиторов. Музыканты NEOrchestra создадут атмосферу свободы и добавят много новых красок в разгар всеми любимого времени года. Приходи, если стремишься к высоте и хочешь ощутить магию музыки под открытым небом. Комплемент от бармена в подарок. Выше только любовь. 92 этаж, Башня Око. Площадка под открытым небом, формат — без посадочных мест.

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