Обрати внимание, что есть 2 даты события: — 1 февраля 19:00 — 2 февраля 19:00 Выбирай удобное время для посещения. В старинной усадьбе Ф.Прове-А.Калиш, окутанной духом истории и романтики, тебя ждёт незабываемый вечер. Ты услышишь культовые произведения Людовико Эйнауди, Макса Рихтера, Ханса Циммера, а также любимые мелодии из культовых фильмов. Аура таинственности, блеск тысячи свечей, звучание любимой кино-музыки… Всё это создаст по-настоящему незабываемый вечер. Для зрителей с категорией билета «А» за сорок минут до начала концерта будет проведена экскурсия по усадьбе, в которой ты сможешь пройтись по историческим залам и узнать историю особняка XIX века. Продолжительность: 1 час 15 мин. За полчаса до начала каждому из зрителей будет предложен комплимент. Дресс-код «Cocktail». В случае несоответствия дресс-коду мероприятия, организатор вправе ограничить вход и вернуть средства за билет.