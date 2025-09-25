25 сентября Настя Веневитина снимет свой первый сольный концерт. Ты мог видеть её выступления в Женском Стендапе, Прожарке и множестве YouTube проектов. В этот раз хронометраж и темы не ограничены, приходите познакомиться заново. Внимание ведётся съёмка. Приобретая билет, вы приобретаете место за столом. Рассадка гостей осуществляется на месте администратором площадки в порядке очереди от сцены. Сбор гостей за 30 мин до начала мотора. Просьба не опаздывать ко времени сбору гостей. Опоздавшие зрители могут быть не допущены в зал.