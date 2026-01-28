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На странных берегах. Шору: музыка бразильского города

ДК Рассвет
Столярный переулок, 3к15

Начало:

Завершение:

1600₽
Возраст 12+
Концерты
Необычное

Про событие

Ансамбль ClassicaPlus смиксует традиционные бразильские шору с песнями из разных уголков Латинской Америки. Шору (от португальского «крик» или «плач») — музыкальный жанр, возникший во второй половине XIX века в бедных кварталах Рио-де-Жанейро. Его считают первым самостоятельным жанром бразильской городской инструментальной музыки. Великий Вилла-Лобос называл шору «истинным воплощением бразильской души». Программа: Aeroporto do Galeao Santa Morena Vou vivendo Bom filho a casa torna Tico-tico no fuba Carioquinha Brasileirinho Espinha de bacalhau Luna llena Oceano E de manha Coracao vagabundo Danca da solidao Alvorada Sonho meu El pastor

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