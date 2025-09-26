Исторический особняк откроет двери для вечеринки. Myst — особняк переосмысленный как современное пространство для встреч и событий. — Alexey Izotov — основатель и идейный вдохновитель фестиваля «Odyssey Festival» — Krasa Rosa — гости из Санкт-Петербурга музыкальный проект Organic / Deep House с элементами русской этники — Solway— представитель южной сцены (Сочи) и эксклюзивного стиля Slowtech, Slowtechno, Slowhouse. Резидент промо-команд Spiriton иLuxury Underground System. — Shsh! (Vinyl Set) уникальное звучание на виниловых пластинках в стиле downtempo. Идейные вдохновители и CEO промо-команды «AVANTGARDE». DC: «Mystical Garden» — атмосфера элегантности и изысканности. Приветствуются в твоём образе: воздушные ткани, кружева, бархат, лёгкий шифон. Короны, диадемы, броши в виде листьев вдохновлённые природой и вечерней романтикой: лёгкие ткани, шёлк, бархат, аксессуары с флористическими мотивами. Соблюдение дресс-кода не обязательно, но позволит сохранить общую стилистику мероприятия.