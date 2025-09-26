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Mystical Garden

Myst
1-я Брестская, 41

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Исторический особняк откроет двери для вечеринки. Myst — особняк переосмысленный как современное пространство для встреч и событий. — Alexey Izotov — основатель и идейный вдохновитель фестиваля «Odyssey Festival» — Krasa Rosa — гости из Санкт-Петербурга музыкальный проект Organic / Deep House с элементами русской этники — Solway— представитель южной сцены (Сочи) и эксклюзивного стиля Slowtech, Slowtechno, Slowhouse. Резидент промо-команд Spiriton иLuxury Underground System. — Shsh! (Vinyl Set) уникальное звучание на виниловых пластинках в стиле downtempo. Идейные вдохновители и CEO промо-команды «AVANTGARDE». DC: «Mystical Garden» — атмосфера элегантности и изысканности. Приветствуются в твоём образе: воздушные ткани, кружева, бархат, лёгкий шифон. Короны, диадемы, броши в виде листьев вдохновлённые природой и вечерней романтикой: лёгкие ткани, шёлк, бархат, аксессуары с флористическими мотивами. Соблюдение дресс-кода не обязательно, но позволит сохранить общую стилистику мероприятия.

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