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Тебя ждёт гурманское приключение! Самые разные музыканты сложатся в единый механизм мясорубки и смешают все ингредиенты в пёстрый фарш, который под конец преобразится в единую и сочную котлету. Звонкой перчинкой в этом блюде станут работы свежей и пряной художницы Кати Штанины. Лайнап: ХАЙЛАЙТЕР / THEБАУНТИ / КАЛЕЙДОСКОП / АУДИО ЛЕДИ XXL / МЭТЬЮ БАБКИН
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