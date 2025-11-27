Тебя ждёт гурманское приключение! Самые разные музыканты сложатся в единый механизм мясорубки и смешают все ингредиенты в пёстрый фарш, который под конец преобразится в единую и сочную котлету. Звонкой перчинкой в этом блюде станут работы свежей и пряной художницы Кати Штанины. Лайнап: ХАЙЛАЙТЕР / THEБАУНТИ / КАЛЕЙДОСКОП / АУДИО ЛЕДИ XXL / МЭТЬЮ БАБКИН