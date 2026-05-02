объединение «безымянный культ» и «месафест» представляет безмерно эмоциональную вечеринку при участии: культура курения (Новосибирск) — тяжёлый депрессивный рок; Ospa 1959 (Москва) — перспективный коллектив на российской тяжелой сцене, предлагающий уникальное звучание; Плаха (Санкт-Петербург) — в своём творчестве группа исследует мрачные и философские темы, обращаясь к экзистенциальной и мифологической образности; этила эфир (Москва) — скоростные и жесткие, с обилием нового материала.