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Мясафест х Костры

Клуб Eclipse, Переведеновский переулок, 21с11

Начало:

Завершение:

от 1700₽ до 3500₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Необычное

Про событие

объединение «безымянный культ» и «месафест» представляет безмерно эмоциональную вечеринку при участии: культура курения (Новосибирск) — тяжёлый депрессивный рок; Ospa 1959 (Москва) — перспективный коллектив на российской тяжелой сцене, предлагающий уникальное звучание; Плаха (Санкт-Петербург) — в своём творчестве группа исследует мрачные и философские темы, обращаясь к экзистенциальной и мифологической образности; этила эфир (Москва) — скоростные и жесткие, с обилием нового материала.

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