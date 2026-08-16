Тур по трём самым музыкальным странам мира вместе с Imperialis Orchestra. Начнёшь путешествие с Франции — самого романтичного места на планете. Посетишь неизведанные улочки Парижа, наполненные ароматом кофе и свежих круассанов, полюбуешься Эйфелевой башней и насладишься знакомыми мелодиями. Потом перенесёшься в Италию, в одну из самых красочных и волнующих стран Европы. Окажешься в уютном городке Сан-Ремо, где проходит известнейший музыкальный фестиваль, окунёшься в звучание популярных итальянских песен. А финальным пунктом путешествия станет яркий и завораживающий Нью-Йорк. Звуки Манхэттена и легендарного Бродвея подарят чувство свободы и легкости, каждый найдёт для себя что-то своё. Все эпохи и стили американской музыки встретятся в одном месте. Этим вечером тебя ждут легендарные хиты: Edith Piaf, Charles Aznavour, Adriano Celentano, Ricchi e Poveri, Abba, Jule Styne, George Michael и многих других артистов! Imperialis Orchestra — коллектив талантливых музыкантов, завоевавший большую популярность у публики. Внимание: Крыша оснащена навесом на случай непогоды. Тебя ждёт потрясный вид на центр Москвы, а также бар.