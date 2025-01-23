Приготовься к захватывающему путешествию по бескрайнему космосу. Представь, как на твоих глазах разворачиваются самые опасные приключения, сталкиваются величественные планеты, а над головами пролетают тысячи комет. Всё это — на фоне звёздного неба Московского Планетария. Окунись в мир музыки и фантастики и насладись культовыми композиции, ставшей классикой киновселенной Marvel. В программе: Избранные композиции 70-х и 80-х, являющиеся настоящей классикой поп-музыки, рока, соула и R’n’B. Любимые мелодии Звездного Лорда и других героев Marvel: «Come and get your love», «Escape», «Creep», «Spirit in the Sky» и многие другие. Исполнители: Алиса Кокова — сооснователь проекта «Феномен Культуры», ведущая джазовая исполнительница Москвы и Санкт-Петербурга, солистка мюзиклов «Великий Гэтсби», «Винил», «Казанова» и др. Эдуард Риккер — московский гитарист и вокалист, лауреат множества международных джазовых конкурсов и фестивалей. Universal Band — союз первоклассных музыкантов, выступающих на лучших площадках столицы. Финалисты, лауреаты мировых фестивалей. Мастера, способные филигранно звучать в самых разных жанрах. В стоимость билета включено посещение уникального Музея Урании, названного в честь музы астрономии. Увидеть небесные светила, макет Солнечной системы, коллекцию метеоритов и не только можно с 19:00 до 20:00.