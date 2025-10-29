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Музыка английского барокко на исторических инструментах

ДК Рассвет
Столярный переулок, 3к15

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное

Про событие

В программе «Феи и демоны» полифонические фантазии и арии из волшебных опер Генри Перселла переплетаются с фолковыми мелодиями Ирландии и обработками шотландских песен, которые композитор Франческо Джеминиани слышал в трактирах во время своей работы в Лондоне и Эдинбурге. Исполнит их ансамбль Transients — молодые музыканты, живущие в России и Европе и изучающие исторически информированное исполнительство (historically informed performance). Задача ансамбля не просто сыграть тот или иной шедевр эпохи барокко на исторических инструментах, но увидеть в каждом произведении предмет исследования. Открыть заново для себя и для слушателя всю глубину произведения и показать, насколько свежо, оригинально и актуально может звучать музыкальный текст, написанный более 300 лет назад.

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